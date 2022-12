Прогресс в видеокартах за 7 лет: GTX 770 сравнили с RTX 3070 в играх

В одном из выпусков на BENCHMARKS FOR GAMERS на YouTube протестировали в семи игровых проектах видеокарты GTX 770 и RTX 3070 с процессором AMD Ryzen 7 5800X3D. Все игры запускались в разрешении Full HD. Среди них были The Witcher 3, Fortnite, Dying Light 2, Tiny Tina's Wonderlands, F1 2021, CS:GO, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.

The Witcher 3 шла с высоким пресетом. В среднем частота кадров в ней равнялась с GTX 770 - 40 к/с, с RTX 3070 - 180 к/с.

Fortnite запускалась тоже на высоких настройках. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 45 к/с (GTX 770) и 224 к/с (RTX 3070).

В Dying Light 2 с пресетом Medium средняя производительность находилась на уровне 21 к/с с GTX 770 и 124 к/с с RTX 3070.