Прогресс за 5 лет: RTX 2080 Super сравнили с RTX 4080 Super

Игра Avatar: Frontiers of Pandora шла с ультра-графикой и DLSS Off. Средний FPS в ней равнялся 28 к/с (2080 S) и 79 к/с (4080 S).

Starfield запускалась тоже на ультра-настройках и с DLSS Off. В среднем в этой игре удалось получить 32 к/с (2080 S) и 85 к/с (4080 S).

В игре Call of Duty Warzone 3 с DLSS Off и графикой Extreme средняя частота кадров составляла 69 к/с и 162 к/с (с 2080 S и 4080 S соответственно).

Cyberpunk 2077 тестировалась на ультра-графике с Ray Tracing + DLSS Quality и без этих функций. Без них удалось в среднем 47 к/с (RTX 2080 S) и 104 к/с (RTX 4080 S), с ними — 27 к/с и 88 к/с соответственно.

The Last of Us Part 1 шла с графикой Ultra, DLSS Off. Средняя производительность в этой игре равнялась 35 к/с (RTX 2080 S) и 110 к/с (RTX 4080 S).

В Remnant 2 с теми же настройками, что и у The Last of Us выше, удалось получить в среднем 44 к/с и 106 к/с (с RTX 2080 S и RTX 4080 S соответственно).