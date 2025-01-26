Произошла крупнейшая в истории США утечка медицинских данных

Опубликовано 26 января 2025, 09:001 мин.
Произошла крупнейшая в истории США утечка медицинских данныхУтечки UnitedHealth затронула 190 миллионов американцев
Компания UnitedHealth подтвердила, что в результате атаки вымогательского ПО на ее дочернюю компанию Change Healthcare в феврале 2024 года пострадали около 190 миллионов американцев — вдвое больше, чем предполагалось ранее. Эта утечка стала крупнейшей утечкой медицинских данных в истории США.
Атака вызвала масштабные сбои в системе здравоохранения и привела к краже конфиденциальных данных, включая имена, номера социального страхования, медицинские карты и финансовую информацию. Некоторые из этих данных были позже опубликованы в Интернете.
Компания UnitedHealth заявила, что пока не обнаружила никаких свидетельств использования украденных медицинских записей «не по назначению». Однако Change Healthcare признала, что заплатила выкуп, чтобы предотвратить дальнейшую утечку украденной информации.