Произошла крупнейшая в истории США утечка медицинских данных

Атака вызвала масштабные сбои в системе здравоохранения и привела к краже конфиденциальных данных, включая имена, номера социального страхования, медицинские карты и финансовую информацию. Некоторые из этих данных были позже опубликованы в Интернете.

Компания UnitedHealth заявила, что пока не обнаружила никаких свидетельств использования украденных медицинских записей «не по назначению». Однако Change Healthcare признала, что заплатила выкуп, чтобы предотвратить дальнейшую утечку украденной информации.