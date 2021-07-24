Производитель бесплатно заменит сгоревшие из-за игры видеокарты RTX 3090

Недавно началось закрытое бета-тестирование New World на ПК. Владельцы RTX 3090 стали массово жаловаться на то, что их видеокарты перестали работать после запуска игры или изменения настроек графики. Причина тому неизвестна.

Представитель EVGA же вчера подтвердил, что компания заменит все вышедшие из строя видеокарты. Некоторые пользователи рассказали, что уже начали получать замену RTX 3090 по гарантийной системе. Сама EVGA добавила New World в качестве официальной причины для гарантийной замены.

Amazon, кстати, выпустила патч для беты New World, ограничивающий частоту кадров в главном меню.