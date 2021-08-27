Производитель компьютерного оборудования Genius опроверг слухи о своём уходе из России

Владелец бренда Genius сообщил, что Россия всегда считалась одним из наиболее важных рынков для компании. Утверждается, что стратегия продаж может изменяться, но бренд Genius не планирует покидать российский рынок.

Компания будет сотрудничать с дистрибьюторами ASBISc Enterprises PLC и MARVEL CT. Также она сообщила, что несмотря на критический период COVID-19, рынок продаж Genius в России по-прежнему растёт. Кроме того, компания запустит новые продукты в ближайшие несколько месяцев.

Владелец Genius сожалеет, что журналисты не перепроверили информацию.