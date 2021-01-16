Производитель матплат высмеял конкурентов за копирование дизайна

Речь о премиальной матплате X570 Aqua. Она предназначена для энтузиастов и базируется на чипе серии AMD 500. Материнская плата стала первой у ASRock с водоблоком, а также получила люксовый дизайн в чёрно-металлическом цвете.

На CES 2021 ASUS и MSI представили свои премиальные Z590 матплаты — ROG Maximus XIII Extreme Glacial и Z590 GODLIKE. Издание Videocardz сделало сравнительную картинку моделей: