Компьютеры
Сегодня 18:45
Производитель матплат высмеял конкурентов за копирование дизайна
ASRock издевается над ASUS и MSI
Производитель материнских плат ASRock опубликовал на Facebook видео, в котором высмеял двух конкурентов, «слишком вдохновившихся» дизайном его продукта.
Речь о премиальной матплате X570 Aqua. Она предназначена для энтузиастов и базируется на чипе серии AMD 500. Материнская плата стала первой у ASRock с водоблоком, а также получила люксовый дизайн в чёрно-металлическом цвете.
На CES 2021 ASUS и MSI представили свои премиальные Z590 матплаты — ROG Maximus XIII Extreme Glacial и Z590 GODLIKE. Издание Videocardz сделало сравнительную картинку моделей:
Videocardz
ASRock быстро заметила, насколько похожи матплаты ASUS и MSI, и у кого компании могли позаимствовать идею. ASRock написала, «Мы уже заскучали. Рады видеть, что кто-то, наконец, в игре спустя два поколения». Также компания добавила «говорящие» хэштеги — «Мы будем продолжать инновации» и «Добро пожаловать в догоняющие».