Производитель Microchip подвергся кибератаке: раскрыты последствия

Атака привела к отключению некоторых систем и сокращению масштаба рабочих процессор, что повлияло на способность компании выполнять заказы. Компания приняла “срочные меры” по локализации утечки, включая изоляцию пострадавших систем и привлечение внешних экспертов по кибербезопасности для проведения расследования.

Microchip пока не определила, будет ли инцидент иметь существенные финансовые последствия. Примечательно, что компания Microchip недавно получила финансирование в рамках Закона США о чипах и науке для увеличения производства полупроводников.