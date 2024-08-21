Производитель Microchip подвергся кибератаке: раскрыты последствия

Опубликовано 21 августа 2024, 21:50
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Производитель Microchip подвергся кибератаке: раскрыты последствияПриостановка работы
Microchip Technology Inc., один из ключевых игроков в полупроводниковой промышленности, подвергся кибератаке, которая значительно нарушила ее деятельность. Нарушение было обнаружено 17 августа, когда компания заметила необычную активность в своих ИТ-системах. К 19 августа Microchip подтвердила, что несколько серверов и бизнес-операции были скомпрометированы.
Атака привела к отключению некоторых систем и сокращению масштаба рабочих процессор, что повлияло на способность компании выполнять заказы. Компания приняла “срочные меры” по локализации утечки, включая изоляцию пострадавших систем и привлечение внешних экспертов по кибербезопасности для проведения расследования.
Microchip пока не определила, будет ли инцидент иметь существенные финансовые последствия. Примечательно, что компания Microchip недавно получила финансирование в рамках Закона США о чипах и науке для увеличения производства полупроводников.