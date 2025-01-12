Производитель мини-ПК Raspberry Pi 5 представил модель с 16 ГБ оперативной памяти

Как сообщает портал PCWorld, на этом компьютере можно работать даже с большими языковыми моделями ИИ. Поставщиком необходимых компонентов для новых Raspberry Pi 5 стала американская компания Micron.

Новая модель доступна в конфигурациях с 16 ГБ памяти стоимостью $120, с 4 ГБ ОЗУ за $60 и с 8 ГБ за $80. «Несмотря на более высокую цену, новая версия Raspberry Pi предоставляет пользователям больше возможностей и гибкости при выполнении сложных задач», — сказано в материале.