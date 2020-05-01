Производитель объяснил, зачем матплатам функции, не поддерживаемые современными процессорами

Дело в том, что эти материнские платы готовы к поддержке PCI Express 4.0, однако недавно выпущенные процессоры Comet Lake от Intel этот интерфейс не поддерживают.

16 новых моделей материнских плат на базе Intel Z490 выпустила компания Gigabyte Technology. Она же и разъяснила, зачем продуктам поддержка PCI Express 4.0. Как оказалось, данные материнские платы смогут принять процессоры Intel Core уже одиннадцатого поколения под названием Rocket Lake. То есть производитель обеспечивает решения функциями на будущее.

Ожидается, что процессоры Rocket Lake-S сохранят конструктивное исполнение LGA 1200. Согласно ранним утечкам, производство этих моделей начнётся во втором полугодии 2020.