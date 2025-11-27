Производитель ПК-сборок Maingear призвал не откладывать апгрейд компьютеров

Генеральный директор Maingear Уоллес Сантос советует геймерам не откладывать апгрейд ПК. По его словам, текущий сезон распродаж — одно из лучших времён для покупки комплектующих до того, как цены вырастут ещё сильнее.

Для тех, кто собирает новый ПК или обновляет существующий, особенно важно обратить внимание на GPU, SSD и оперативную память.

Сантос предупреждает, что ситуация с поставками DDR5 RAM будет усугубляться. Запасы, которые позволили удерживать цены на текущем уровне, продержатся лишь несколько месяцев. По мере истощения складских запасов цены будут расти, а срок ожидания увеличится.