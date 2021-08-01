Производитель призвал не покупать видеокарты, на которых майнили

Сейчас майнинг не так прибылен, как был в начале 2021 года. Поэтому многие майнеры стали избавляться от оборудования. В основном, видеокарты продают китайские майнеры, которые столкнулись с давлением со стороны властей. В целом, на eBay появилось приличное количество использованных видеокарт. Некоторые из них, возможно, не использовались для майнинга, но это трудно определить.

Palit утверждает, что независимые тесты доказали: после года использования видеокарты для майнинга её производительность падает примерно на 10%. Конечно, такая потеря производительности случается не всегда. Если майнер внимательно следит за видеокартой, потеря производительности может быть незаметной.

Тем не менее, стоит не рисковать и не покупать б/у карты. Кроме того, многие добытчики криптовалюты модифицируют устройства, а это значит, что остаются без гарантийного обслуживания.