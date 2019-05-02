Производитель процессоров для Android отсудил у Apple $4,5 млрд

Напомним, в 2017 году Apple обвинила Qualcomm в завышении цен на чипы и подала иск на $1 миллиард. Производитель процессоров подал ответный иск. В 2018 году Apple запретили продавать старые iPhone, ссылаясь на нарушения патентов, принадлежащих Qualcomm. Это привело к тому, что в Китае перестали продавать новые iPhone. Почти двухлетний конфликт завершился мировым соглашением, по которому Apple обязана выплатить Qualcomm штраф.

Как сообщил The Wall Street Journal глава компании-производителя SoC, сумма штрафа может оказаться и больше — $4,7 миллиарда, в зависимости от методики подсчёта.