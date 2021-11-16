Производитель процессоров Snapdragon выпустит чип для ПК ради конкуренции с Apple

Продуктовый запуск нового чипа должен состояться в 2023 году. Новый процессор будет разработан командой Nuvia, которую Qualcomm купила ранее в этом году за $1,4 млрд. Интересно, что Nuvia была основана в 2019 году тремя бывшими сотрудниками Apple, которые ранее работали над чипами серии A.

Qualcomm обещает, что новый продукт будет не только конкурировать с процессорами из MacBook Pro, но и будет лидером по устойчивой производительности и времени работы. . Кроме того, компания заявила, что улучшит свои графические процессоры Adreno, чтобы предложить игровые возможности настольного класса для своих будущих продуктов для ПК.