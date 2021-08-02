Производитель видеокарт конца XX века вернётся на рынок

Компьютеры
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Производитель видеокарт конца XX века вернётся на рынокЛегендарный 3dfx Interactive
Основанная в 1994 году компания 3dfx Interactive стала первопроходцем и основоположником рынка графических процессоров, однако в начале 2000-х из-за кризиса она прекратила деятельность. Теперь СМИ пишут, что 3dfx готовит триумфальное возвращение.
Свидетельства этого обнаружили на странице 3dfx Interactive в Twitter. Аккаунт был зарегистрирован в июле, в нём утверждается, что это официальная страница компании.
Один из постов в Twitter гласит: «3dfx Interactive возвращается 20 лет спустя. Приготовьтесь к серьёзному объявлению о нашем возвращении в четверг!». В других твитах компания спросила, хочет ли кто-то увидеть её видеокарту и заявила, что презентация новинки состоится 5 августа 2021 года.
Пока остаётся только гадать, не фейк ли это.