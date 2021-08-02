Производитель видеокарт конца XX века вернётся на рынок

Свидетельства этого обнаружили на странице 3dfx Interactive в Twitter. Аккаунт был зарегистрирован в июле, в нём утверждается, что это официальная страница компании.

Один из постов в Twitter гласит: «3dfx Interactive возвращается 20 лет спустя. Приготовьтесь к серьёзному объявлению о нашем возвращении в четверг!». В других твитах компания спросила, хочет ли кто-то увидеть её видеокарту и заявила, что презентация новинки состоится 5 августа 2021 года.

Пока остаётся только гадать, не фейк ли это.