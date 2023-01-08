Производитель видеокарт признал, что цены на RTX 4080 ужасны

12:42, 08 января 2023
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Производитель видеокарт признал, что цены на RTX 4080 ужасныRTX 4070 Ti выглядит куда лучше
MSI сообщил, что видеокарта RTX 4070 Ti теперь доступна для покупки в их официальном магазине. При этом производитель признал, что цены на её собрата RTX 4080 очень плохи.
Фото: Videocardz
Как написал MSI: «NVIDIA GeForce 4070 Ti теперь в продаже. Испытайте мощь архитектуры Ada Lovelace по не такой ужасной цене, как у 4080!».
Если RTX 4080 была оценена в $1199. Цены же на RTX 4070 Ti (Ventus 3X OC) начинаются с $839.