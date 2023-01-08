Производитель видеокарт признал, что цены на RTX 4080 ужасны

Как написал MSI: «NVIDIA GeForce 4070 Ti теперь в продаже. Испытайте мощь архитектуры Ada Lovelace по не такой ужасной цене, как у 4080!».

Если RTX 4080 была оценена в $1199. Цены же на RTX 4070 Ti (Ventus 3X OC) начинаются с $839.