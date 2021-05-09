Производителей оперативной памяти обвинили в сговоре ради поднятия цен

Против компаний подали коллективный иск, в котором они обвиняются в установлении цен на оперативную память. Целью производителей, как утверждается, было поднять стоимость DRAM. Истцы настаивают, что перечисленные выше компании, которые контролируют почти 100% глобального рынка оперативной памяти, повысили цены почти вдвое, чтобы увеличить прибыль. При этом от сговора производителей пострадали потребители в США.

Компании, конечно, не согласны с обвинениями. Они утверждают, что никакого сговора не было, и ситуация на рынке — результат честной конкуренции. По данным аналитиков, эти три компании действительно занимают более 90% мирового рынка DRAM.