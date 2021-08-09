Производителей видеокарт обвинили в использовании некачественных материалов

Сообщается, что в последнее время владельцы видеокарт стали жаловаться на протекающие силиконовые термопрокладки в устройствах. Эти термопрокладки используются для вывода тепла от чипов памяти и подсистемы питания (VRM) к системе охлаждения.

Дело в том, что у некоторых GPU, в частности у моделей NVIDIA поколения Ampere, есть особенность, которую можно компенсировать использованием толстых термопрокладок. И вот, как оказалось, не все производители применяют качественные компоненты. В некоторых случаях это приводит даже к изгибу печатной платы и к протеканию.

Эта проблема касается и MSI, и Gigabyte, и других производителей.

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