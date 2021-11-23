Производители начали продавать компьютеры в сборе без видеокарт из-за дефицита

В указанную выше сборку входит SSD на 500 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти, блок питания на 650 Вт и процессор AMD Ryzen 5 5600G. У этой платформы, конечно, есть встроенный графический процессор. Но не всем этого хватит.

В NZXT уверяют, что на таком ПК хорошо запускаются популярные нетребовательные игры. На средних настройках и 1080p он должен выдавать около 180 fps в League of Legends и около 70 fps в Fortnite.

Поставки видеокарт остаются ограниченными, поэтому можно предположить, что другие компании последуют примеру NZXT.