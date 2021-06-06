Производители начали урезать гарантию на SSD

Компания PNY дала официальный комментарий изданию Tom's Hardware. Сокращение гарантийного срока производитель объясняет двумя факторами: увеличением спроса на SSD из-за криптовалюты Chia Coin и дефицитом флеш-памяти NAND.

Стоит отметить, что накопители XLR8 CS3030 считались одними из самых надёжных на рынке. Вероятно, PNY хочет, чтобы SSD компании перестали быть такими привлекательными для майнеров.

Производитель также обновил показатель TBW для XLR8 CS3030. Предполагается, что компании пришлось сменить тип используемой памяти NAND. Тем не менее утверждается, что сниженная долговечность продукта не должна повлиять на потребителей, которые используют SSD по назначению.