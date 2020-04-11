Производители не успевают выпускать необходимое количество компьютеров во время пандемии коронавируса

Компания Canalys сообщает, что за указанный период было поставлено 53,7 млн единиц техники. Из-за падения поставок не удалось в полной мере удовлетворить возросший спрос на компьютеры.

Отмечается, что рынок столкнулся с самым сильным снижением поставок с первого квартала 2016 года. При этом росту спроса способствовал переход многих людей на удалённую работу. Им были нужны компьютеры и ноутбуки для работы.

Аналитики считают, что в дальнейшем повышенный спрос не сохранится. На ситуацию повлияет глобальный экономический кризис.