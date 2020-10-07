Компьютеры
Вчера 21:39
Производители RTX 3080 не смогли поставить 90% видеокарт в магазины
Непонятно, когда проблема с дефицитом будет решена
С новыми видеокартами NVIDIA происходят не самые приятные вещи. На рынке образовался дефицит, и купить новинку сейчас — большая удача. Датский ритейлер Proshop предоставил информацию о том, сколько видеокарт серии RTX 30 им успели предоставить производители. Как оказалось, заказов было выполнено ничтожно мало. И такая ситуация наблюдается явно не только у Proshop.
Датский магазин получил лишь 344 видеокарты GeForce RTX 3080, хотя заказывал 3435 штук. То есть производители не смогли поставить 90% заказов. Полученные магазином видеокарты, вероятнее всего, уже были проданы клиентам. Что касается модели GeForce RTX 3090, то Proshop получил 78 штук из заказанных 283 — чуть лучше, но тоже недостача. Конечно, Proshop не уникален в образовавшейся ситуации.
Как отметили авторы профильного ресурса Videocardz, шансы купить видеокарты серии GeForce RTX 30 близки к нулю.