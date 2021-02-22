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Компьютеры
Сегодня в 19:56

Производительность четырёх поколений процессоров AMD Ryzen 5 сравнили в играх

AMD значительно продвинулась за эти годы
Профильное издание TechSpot сравнило между собой шестиядерные процессоры Ryzen 5. Модели Ryzen 5 1600X, 2600X, 3600X и 5600X протестировали в шести играх с видеокартами GeForce RTX 3090, RTX 3070, Radeon RX 5700 XT и 5600 XT. Игры включали в трёх разрешениях — 1080p, 1440p и 4K.

Тестовая платформа включала в себя 32 ГБ памяти типа DDR4-3200 CL14, матплату Gigabyte X570 Aorus Xtreme и систему охлаждения Corsair iCUE H115i Elite.

Процессоры четырёх поколений протестировали в Cyberpunk 2077, Rainbow Six Siege, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla.

Результаты можно посмотреть на этих графиках (мы привели результаты с высочайшими настройками):

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Фото: TechSpot

Эксперты отметили, что тестирование процессоров с видеокартой типа RTX 3090 отлично показывает, как далеко продвинулась AMD за несколько лет. Архитектура Zen+ обеспечила 14-процентный прирост производительности по сравнению с Zen. Zen 2 добавила ещё 17%, а самая последняя Zen 3 — 23%. В итоге 5600X на 100% быстрее 1600X в некоторых экстремальных сценариях.

В целом, для игр из линейки Zen 3 хорошо подойдёт шестиядерная модель.