Производительность четырёх поколений процессоров AMD Ryzen 5 сравнили в играх

Тестовая платформа включала в себя 32 ГБ памяти типа DDR4-3200 CL14, матплату Gigabyte X570 Aorus Xtreme и систему охлаждения Corsair iCUE H115i Elite.

Процессоры четырёх поколений протестировали в Cyberpunk 2077, Rainbow Six Siege, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla.

Результаты можно посмотреть на этих графиках (мы привели результаты с высочайшими настройками):