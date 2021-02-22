Производительность четырёх поколений процессоров AMD Ryzen 5 сравнили в играх

Эксперты отметили, что тестирование процессоров с видеокартой типа RTX 3090 отлично показывает, как далеко продвинулась AMD за несколько лет. Архитектура Zen+ обеспечила 14-процентный прирост производительности по сравнению с Zen. Zen 2 добавила ещё 17%, а самая последняя Zen 3 — 23%. В итоге 5600X на 100% быстрее 1600X в некоторых экстремальных сценариях.

В целом, для игр из линейки Zen 3 хорошо подойдёт шестиядерная модель.