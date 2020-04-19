Производительность флагманского процессора Intel десятилетней давности проверили в современных играх

Тесты провела команда Gecid. Они использовали тестовый стенд с выпущенным в 2009 году процессором Intel Core i7-860, материнской платой GIGABYTE GA-H55M-UD2H rev 1.3, оперативной памятью 4x4 ГБ DDR3-1600 Samsung, видеокартой GeForce RTX 2080 SUPER и накопителем 2x PATRIOT P200, 1 ТБ - PALIT. Сразу в глаза бросается то, что машину оснастили мощнейшей видеокартой.

Собственно, это и стало ключом к приемлемому быстродействию такого компьютера. Результаты можно посмотреть по таблицам снизу.

Конечно, Intel Core i7-860 уступает недорогим чипам AMD, например, Ryzen 5 1600. Однако пользоваться процессором вполне можно, вопрос только в том, разумно ли это с точки зрения расходов (придётся потратиться на мощную видеокарту). Журналисты пришли к выводу, что за последние десять лет процессоры так и не совершили революционного рывка.