Компьютеры
Сегодня 20:44
Производительность графики в процессорах Intel вырастет до уровня полноценных игровых видеокарт
Таковы слухи
Известно, что Intel готовит к выходу процессоры Tiger Lake. Вокруг них в сети крутится множество слухов, и очередной касается встроенной графики новых CPU. Предполагается, что её производительность вырастет до уровня полноценных игровых видеокарт, в частности GeForce GTX 1050.
Встроенному графическому процессору приписывают 1,2 ГГц, 96 исполнительных блоков и 768 ядер. А графическая производительность у него якобы будет равна 1,84 Тфлопс. Это, в свою очередь, соответствует мощности графики в базовой версии Sony Playstation 4.
В целом же уровень интегрированной графики, если верить утечкам, будет примерно таким, как у видеокарты GeForce GTX 1050.
Из утечки также стало известно, что процессор Tiger Lake с такой графикой будет работать на базовой частоте 3,1 ГГц.