Производительность графики в процессорах Intel вырастет до уровня полноценных игровых видеокарт

Встроенному графическому процессору приписывают 1,2 ГГц, 96 исполнительных блоков и 768 ядер. А графическая производительность у него якобы будет равна 1,84 Тфлопс. Это, в свою очередь, соответствует мощности графики в базовой версии Sony Playstation 4.

В целом же уровень интегрированной графики, если верить утечкам, будет примерно таким, как у видеокарты GeForce GTX 1050.

Из утечки также стало известно, что процессор Tiger Lake с такой графикой будет работать на базовой частоте 3,1 ГГц.