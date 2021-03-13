Производительность новых младших процессоров Intel раскрыта до анонса

Тестировщикам удалось заполучить в руки Core i5-11600KF (разблокированный CPU без интегрированной графики) и Core i5-11400F (у него тоже нет графики). Первая модель характеризуется TDP в 125 Вт и может работать на частоте до 4,9 ГГц. Вторая модель имеет TDP в 65 Вт и максимальную частоту в 4,4 ГГц.

Процессоры тестировали на матплате Gigabyte Z490 AORUS Ultra. При нагрузке в тесте AIDA64 модель 11600KF в среднем потребляла 209 Вт энергии и нагревалась до 85 градусов. Процессор 11400F потреблял 145 Вт и нагревался до 70 градусов.

Стоит отметить, что, судя по результатам тестов, Ryzen 5 5600X находится почти на одном уровне с Core i5-11600KF.