Производителя нереференсных AMD Radeon наказали на $3 млн за махинации с ввозом видеокарт

Китайские власти уже провели расследование инцидента и выяснили, что технические характеристики 5840 видеокарт XFX Radeon имели неверную информацию на этикетках. Все эти карты оценили примерно в 20 миллионов юаней, или около $3,15 млн. Их изъяли.

Из-за ситуации китайское подразделение XFX закрыло свой официальный магазин на Tmall. Есть информация, что в страну было импортировано всего 150 000 видеокарт, в описаниях которых использовались махинации. Эти карты были как бывшими в использовании, так и совершенно новыми.