Производителя памяти Micron назвали «следующей Nvidia». Почему

Опубликовано 29 июня 2026, 20:151 мин.
Производителя памяти Micron назвали «следующей Nvidia». ПочемуУолл-стрит видит в компании потенциал
Американская Micron, которая делает микросхемы памяти, неожиданно стала «звездой» Уолл-стрит, пишут местные СМИ. В четверг её рыночная стоимость впервые ненадолго обогнала Tesla, хотя к пятнице она немного снизилась и почти сравнялась с ними. При этом эксперты уже считают, что у компании есть потенциал стать «следующей Nvidia».
© Micron
А всё дело в ИИ. Он требует огромных вычислительных мощностей. Здесь-то и нужно много специальной памяти. Micron производит как раз такие микросхемы: DRAM, NAND, HBM.
На этом фоне крупные игроки рынка вроде Microsoft, Amazon, Google и самой Nvidia скупают эти чипы огромными партиями. Так, за последний квартал выручка Micron выросла в 4 раза по сравнению с прошлым годом, до 41,5 миллиарда долларов, а прибыль подскочила с 1,9 до 28,2 миллиарда.
Micron даже заключила долгосрочные контракты с 16 ключевыми клиентами, включая Nvidia и Anthropic. Это может защитить компанию от традиционных для этого рынка «кризисов перепроизводства».
А ещё акции Micron выросли за месяц более чем на 236%.
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный