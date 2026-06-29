Производителя памяти Micron назвали «следующей Nvidia». Почему

А всё дело в ИИ. Он требует огромных вычислительных мощностей. Здесь-то и нужно много специальной памяти. Micron производит как раз такие микросхемы: DRAM, NAND, HBM.

На этом фоне крупные игроки рынка вроде Microsoft, Amazon, Google и самой Nvidia скупают эти чипы огромными партиями. Так, за последний квартал выручка Micron выросла в 4 раза по сравнению с прошлым годом, до 41,5 миллиарда долларов, а прибыль подскочила с 1,9 до 28,2 миллиарда.

Micron даже заключила долгосрочные контракты с 16 ключевыми клиентами, включая Nvidia и Anthropic. Это может защитить компанию от традиционных для этого рынка «кризисов перепроизводства».

А ещё акции Micron выросли за месяц более чем на 236%.