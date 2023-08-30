Пропасть в поколения: Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 3600 сравнили в современных играх

Пропасть в поколения: Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 3600 сравнили в современных играхИ вот какие результаты получились
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Odin Hardware протестировали игровую производительность Ryzen 7600 и Ryzen 3600.
AC Odyssey шла с очень высоким пресетом в 1080p. Средняя частота кадров в ней составляла 81 к/с (Ryzen 3600) и 135 к/с (Ryzen 7600).
Игра Doom Eternal запускалась в разрешении Full HD с пресетом Nightmare и средней производительностью на уровне 165 к/с (3600) и 295 к/с (7600).
CS:GO тестировалась в 1080p с Max Details. Средний FPS в этой игре составил около 455 к/с (с 3600) и 860 к/с (с 7600).
Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p на высоких настройках графики с RTX Off. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 73 к/с (Ryzen 3600) и 135 к/с (Ryzen 7600).
Forza Horizon 5 шла с графикой Ultra в Full HD. Средний FPS в игре находился в районе 121 к/с (3600) и 182 к/с (7600).
В God of War с высоким пресетом в 1080p удалось достичь 94 к/с (с 3600) и 221 к/с (с 7600).
Kingdom Come Deliverance запускалась в Full HD со средней частотой кадров 126 к/с (Ryzen 3600) и 170 к/с (Ryzen 7600).
Spiderman Remastered запускалась с Max Details в 1080p. В среднем в ней удалось получить 68 к/с (с R5 3600) и 99 к/с (с R5 7600).
Dying Light 2 шла с Medium Preset тоже в 1080p. Частота кадров в ней равнялась в среднем 115 к/с (3600) и 196 к/с (7600).
Hogwarts Legacy тестировалась в разрешении 1080p на настройках Medium. Средний FPS в этом случае составил 125 к/с (с 3600) и 196 к/с (с 7600).
Rainbow Six Siege шла с пресетом Ultra и в разрешении 1080p. Средняя производительность составила в ней 289 к/с (Ryzen 3600) и 513 к/с (Ryzen 7600).
Far Cry 6 запускалась в 1080p на высоких настройках графики. Средний FPS в ней находился на уровне 108 к/с (с Ryzen 3600) и 188 к/с (с Ryzen 7600).
В Hitman 3 с High Details и в 1080p средняя частота кадров равнялась 110 к/с (с 3600) и 206 к/с (с 7600).
A Plague Tale Requiem тестировалась с высокой графикой в 1080p. Средняя производительность в этой игре равнялась 65 к/с (с 3600) и 114 к/с (с 7600).
Mount & Blade II запускалась с пресетом Medium в Full HD. Средняя частота кадров здесь составляла около 230 к/с (Ryzen 3600) и 340 к/с (Ryzen 7600).
Вывод
В целом во всех протестированных проектах разница по средней производительности между Ryzen 3600 и Ryzen 7600 равнялась 74% (148 к/с и 257 к/с).
Характеристики сборок:
- процессор AMD AM5 R5 7600 non-x stock speed/R5 3600 stock speed;
- система охлаждения Deepcool AG620;
- видеокарта MSI Gaming X Trio 6800XT 16GB DDR6;
- материнская плата Gigabyte B550M Aorus Pro/Gigabyte B650M Gaming X AX;
- оперативная память Crucial Ballistix Sport 3600 CL16 (16-18-18-38) & 2x16GB/Gskill Ripjaws v 6000MHz (36-36-36-76) 2x16GB;
- корпус Antec NX800, Silverstone Alta g1m;
- блок питания Antec Neo 650 Watts Power Supply;
- NVMe/SSD (OS) WD SN810, WD NVMe - 2TB;
- HDD 2TB Western Digital 7200 RPM;
- операционная система Windows 11 Pro Build 22H2, Win 10 Pro.