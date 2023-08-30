Пропасть в поколения: Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 3600 сравнили в современных играх

AC Odyssey шла с очень высоким пресетом в 1080p. Средняя частота кадров в ней составляла 81 к/с (Ryzen 3600) и 135 к/с (Ryzen 7600).

Игра Doom Eternal запускалась в разрешении Full HD с пресетом Nightmare и средней производительностью на уровне 165 к/с (3600) и 295 к/с (7600).

CS:GO тестировалась в 1080p с Max Details. Средний FPS в этой игре составил около 455 к/с (с 3600) и 860 к/с (с 7600).

Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p на высоких настройках графики с RTX Off. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 73 к/с (Ryzen 3600) и 135 к/с (Ryzen 7600).

Forza Horizon 5 шла с графикой Ultra в Full HD. Средний FPS в игре находился в районе 121 к/с (3600) и 182 к/с (7600).

В God of War с высоким пресетом в 1080p удалось достичь 94 к/с (с 3600) и 221 к/с (с 7600).

Kingdom Come Deliverance запускалась в Full HD со средней частотой кадров 126 к/с (Ryzen 3600) и 170 к/с (Ryzen 7600).