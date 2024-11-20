Прорыв в качестве звука в умных часах и наушниках: микродинамик xMEMS Sycamore

Sycamore использует ультразвуковые волны для воспроизведения полночастотного звука из микросхемы толщиной 1 мм, обеспечивая улучшенное звучание мидбасов и суббасов — на 11 дБ больше, чем у существующих драйверов. Динамик также улучшает четкость высоких частот, достигая 15 дБ выше 5 кГц. Ультракомпактная конструкция Sycamore весит на 70% меньше и на одну седьмую меньше традиционных микродинамиков.

Образцы ожидаются в первом квартале 2025 года, а массовое производство начнется в октябре 2025 года, первые продукты с динамиками Sycamore появятся в 2026 году.