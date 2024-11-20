Прорыв в качестве звука в умных часах и наушниках: микродинамик xMEMS Sycamore

Опубликовано 20 ноября 2024, 10:381 мин.
Прорыв в качестве звука в умных часах и наушниках: микродинамик xMEMS SycamoreДля устройств открытого ношения
Компания xMEMS Labs делает шаг вперед со своим микродинамик Sycamore, предназначенным для устройств «открытого ношения», таких как XR-очки, смарт-часы и наушники с открытой посадкой. После успеха ультразвуковых драйверов MEMS в TWS-наушниках, xMEMS теперь переносит свою технологию на полнодиапазонные, полностью кремниевые, ближнепольные микродинамики, пишут СМИ.
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Sycamore использует ультразвуковые волны для воспроизведения полночастотного звука из микросхемы толщиной 1 мм, обеспечивая улучшенное звучание мидбасов и суббасов — на 11 дБ больше, чем у существующих драйверов. Динамик также улучшает четкость высоких частот, достигая 15 дБ выше 5 кГц. Ультракомпактная конструкция Sycamore весит на 70% меньше и на одну седьмую меньше традиционных микродинамиков.
Образцы ожидаются в первом квартале 2025 года, а массовое производство начнется в октябре 2025 года, первые продукты с динамиками Sycamore появятся в 2026 году.