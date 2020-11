Протестированы 10 сочетаний видеокарт и процессоров компьютера для игр в 1080p

На этот раз автор рассматривал сборки компьютеров стоимостью от 60 000 до 70 000 рублей. Тестовые конфигурации, как обычно, работали в двух режимах: номинале и разгоне. Для теста были взяты такие процессоры: Core i5-10400F, Core i3-10100F, Core i5-9600KF, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3500Х и Ryzen 3 3100. А видеокарты такие: GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт, GeForce RTX 2060 6144 Mбайт, GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт, GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт, Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт, Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт.

Их проверили в следующих играх: Anno 1800, Battlefield 1, Crysis 3, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's The Division 2.

В итоге по среднегеометрическим результатам лучшей стала связка Core i3-10100F + GeForce RTX 2060 Super. По соотношению цена/производительность лидерами стали сочетания с видеокартой Radeon RX 5600 ХТ. Оптимальными для приобретения назвали связки Core i3-10100F + GeForce RTX 2060 Super, Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5600 ХТ, Ryzen 3 3100 + GeForce RTX 2060 и Core i3-10100F + Radeon RX 5600 ХТ.