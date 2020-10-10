Протестированы все новые процессоры AMD Ryzen 5000

Бенчмарк проверяет производительность процессора в тесте рендеринга 3D-сцены с использованием движка Maxon Cinema 4D. Пользователь Twitter DGBurns поделился результатами одноядерного теста моделей Ryzen 5000.

Самая мощная платформа линейки Ryzen 9 5950X набрала максимальное количество баллов — 641. Другая модель Ryzen 9 5900X, которую AMD назвала лучшим игровым процессором, продемонстрировала результат 629 баллов. Ryzen 7 5800X набрал 618 баллов, а Ryzen 5 5600X — 604 балла.

В итоге новинки AMD расположились в рейтинге выше Intel Core. Надо отметить, что процессоры конкурентов и вовсе не смогли перешагнуть порог в 600 баллов.