Pure Storage решила преодолеть пределы емкости SSD

Традиционно твердотельные накопители полагаются на DRAM для управления размещением данных и выравниванием уровня износа с помощью процесса, называемого Flash Translation Layer (FTL). Однако по мере роста емкости SSD растет и объем требуемой DRAM — тенденция неустойчивая из-за стоимости, надежности и энергопотребления.

«Для накопителя емкостью 75 терабайт потребуется примерно столько же DRAM, сколько сегодня используется в серверах», — объясняет Шон Розмарин, вице-президент Pure Storage по исследованиям и разработкам. Этот растущий спрос на DRAM представляет собой серьезную проблему. DRAM дороже и менее надежна, чем флэш-память NAND, основной компонент хранения данных в твердотельных накопителях. Кроме того, DRAM потребляет значительно больше энергии.

Pure Storage предлагает решение: технологию Direct Flash Module (DFM). В отличие от обычных SSD, DFM перекладывают обработку FTL на контроллер массива хранения и программное обеспечение, устраняя необходимость в DRAM в самом накопителе. Это позволяет Pure обойти «бутылочное горлышко» DRAM, открывая путь к значительно большей емкости SSD.

По прогнозам Pure, к 2025 году емкость DFM составит 150 ТБ, а в 2026 году планируется увеличить до 300 ТБ и даже до 1,2 петабайта на DFM в будущем.