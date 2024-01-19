Пять дешёвых SSD стоимостью в 1000 рублей каждый сравнили по надёжности

Пять дешёвых SSD стоимостью в 1000 рублей каждый сравнили по надёжностиКакой из них лучше всего брать?
Для одного эксперимента ведущий YouTube-канала «Хороший выбор!» решил приобрести несколько дешёвых SSD: DEXP С100 (128 ГБ, 1050 рублей), Netac SA500 (120 ГБ, 1290 рублей), Digma Run Y2 (128 ГБ, 1067 рублей), HikVision C100 (120 ГБ, 1190 рублей), Kingspec (120 ГБ, 1090 рублей). Все эти модели находились в течение 1400 часов под стрессовой нагрузкой.
На HikVision C100 спустя 1420 часов было записано 580 ТБ данных, а прочитано чуть больше 13 ТБ. Ресурсы у него оказались на исходе (осталось всего 10%).
В то же время у Digma Run Y2 в программе CrystalDiskInfo спустя то же самое время было всё отлично. Записать SSD успел 171 ТБ. Но его пришлось также переформатировать.
На DEXP С100 записано было 415 ТБ, а на Netac SA500 - 303 ТБ. Остаток ресурса у них составлял 32% и 47% соответственно. Внутренности у этих SSD на первый взгляд идентичные.
Kingspec смог записать 326 ТБ и ресурсов у него было 100%.
Что касается скорости чтения, то показатели во всех случаях оказались близки к тем, которые были в начале испытания.
Если говорить о скорости записи, то у DEXP С100 она варьировалась от 67 до 164 Мб/с (линейная запись). При рандомной записи были заметны при этом постоянные просадки до 1 Мб/с.
У Netac SA500 похожая ситуация. Но линейная запись оказалась более равномерной, чем рандомная. Первые 30 ГБ в рандомной записи записываются более-менее нормально, а затем идёт разброс с просадками.
Digma Run Y2 зависала при попытке линейной записи. Но вот в тесте рандомной записи всё было прилично, даже без сильных просадок. Однако суммарно за весь тест у неё была самая низкая скорость - 171 ТБ нагрузки.
Kingspec тоже зависал после 10 ГБ линейной записи. В рандомной записи средняя скорость у этого SSD составляла 220 Мб/с, а просадок не было.
HikVision C100 за весь тест записал больше всех данных: почти 600 ТБ. При этом графики у него были ровными. Линейное чтение немного просаживалось по мере заполнения накопителя, но скорость всё равно была приличной. С рандомной было наоборот: у неё лучшие скорости - во второй половине теста с просадками на 50%.