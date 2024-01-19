Пять дешёвых SSD стоимостью в 1000 рублей каждый сравнили по надёжности

Для одного эксперимента ведущий YouTube-канала «Хороший выбор!» решил приобрести несколько дешёвых SSD: DEXP С100 (128 ГБ, 1050 рублей), Netac SA500 (120 ГБ, 1290 рублей), Digma Run Y2 (128 ГБ, 1067 рублей), HikVision C100 (120 ГБ, 1190 рублей), Kingspec (120 ГБ, 1090 рублей). Все эти модели находились в течение 1400 часов под стрессовой нагрузкой.

На HikVision C100 спустя 1420 часов было записано 580 ТБ данных, а прочитано чуть больше 13 ТБ. Ресурсы у него оказались на исходе (осталось всего 10%).

В то же время у Digma Run Y2 в программе CrystalDiskInfo спустя то же самое время было всё отлично. Записать SSD успел 171 ТБ. Но его пришлось также переформатировать.

На DEXP С100 записано было 415 ТБ, а на Netac SA500 - 303 ТБ. Остаток ресурса у них составлял 32% и 47% соответственно. Внутренности у этих SSD на первый взгляд идентичные.

Kingspec смог записать 326 ТБ и ресурсов у него было 100%.

Что касается скорости чтения, то показатели во всех случаях оказались близки к тем, которые были в начале испытания.