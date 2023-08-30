Пять главных заблуждений и ошибок при сборке компьютера

SSD не требуется охлаждение. Сейчас можно встретить SSD со скоростью чтения более 10 тысяч мегабайт в секунду, и в таких накопителях используются мощные контроллеры, которые греются. Если вы купите высокоскоростной SSD (у которого скорость чтения и записи более 3-5 тысяч мегабайт в секунду), то при отсутствии охлаждения вы можете столкнуться с троттлингом, при котором накопитель будет скидывать скорость работы.

Два вентилятора у видеокарты хуже, чем три. Важно смотреть на качество исполнения, а не на количество. К тому же иногда за модель с тремя вертушками вы можете переплатить 10 тысяч рублей, а получить всего на 4-5 градусов меньше. К примеру, между 3060 с не самым топовым исполнением и 3050 с кучей вертушек и подсветками лучше выбрать первый вариант.

В корпусе компьютера должно быть много вертушек. Если у вас сама по себе система холодная и не выделяет много тепла, то, возможно, вам хватит и двух вентиляторов.