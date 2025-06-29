QD-OLED и 280 Гц: игровой монитор Gigabyte MO27Q2A поступил в продажу

Монитор обеспечивает высокую яркость — до 1000 нит в режиме HDR и 250 нит в стандартном режиме, время отклика — всего 0,03 мс. Он поддерживает 10-битную глубину цвета и охватывает 99% цветового пространства DCI-P3.

Встроены два динамика мощностью по 5 Вт. Подставка позволяет настраивать высоту, угол наклона и поворот экрана. Среди разъёмов — два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой видео и питания, два USB-A (поддержка функции KVM-переключения), один USB-B и разъём для наушников.