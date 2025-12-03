QD-OLED монитор MSI начал показывать первые следы выгорания лишь спустя 5000 часов мучений

Устройство работает в экстремальных условиях: более восьми часов в день на протяжении 21 месяца, причем почти всегда с одним и тем же статичным интерфейсом.

За это время монитор накопил свыше 5000 часов активного использования и только сейчас появились первые заметные следы выгорания.