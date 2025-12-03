QD-OLED монитор MSI начал показывать первые следы выгорания лишь спустя 5000 часов мучений

Опубликовано 03 декабря 2025, 07:431 мин.
QD-OLED монитор MSI начал показывать первые следы выгорания лишь спустя 5000 часов мученийИнтересный вышел тест
Команда Monitors Unboxed опубликовала новый отчет о долгосрочном тесте выгорания QD-OLED-монитора MSI MPG 321URX.
Устройство работает в экстремальных условиях: более восьми часов в день на протяжении 21 месяца, причем почти всегда с одним и тем же статичным интерфейсом.
За это время монитор накопил свыше 5000 часов активного использования и только сейчас появились первые заметные следы выгорания.
Главный дефект проявился в центре экрана: четкая вертикальная полоса, совпадающая с границей двух закрепленных приложений. Она постепенно усиливалась, но разница между 18-м и 21-м месяцем уже невелика.
Интересно, что сильнее всего пострадала правая часть дисплея — автор признается, что именно там обычно держал активные окна. Изображение здесь стало менее однородным из-за износа субпикселей, но яркость панели в целом почти не изменилась.