Qualcomm объявила о покупке Ventana – разработчике процессоров RISC-V

Ventana была основана в 2018 году и создала несколько поколений высокопроизводительных RISC-V-процессоров для дата-центров и корпоративных систем. Главная разработка компании — чиплеты Veyron V2: до 32 ядер с частотой до 3,85 ГГц, большим объёмом кэша и поддержкой современных технологий для работы с ИИ. Каждый ядро оснащено векторным блоком и отдельным ускорителем для задач машинного обучения, пишут СМИ.

Ранее ожидалось, что они выйдут в 2024 году, однако теперь производство перенесено на начало 2026 года. Также Ventana уже работает над следующей версией — Veyron V3 — с ещё более высокой частотой и улучшенными ИИ-возможностями.