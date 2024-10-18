Qualcomm отменила тестовую версию Snapdragon X под Windows. Дело в качестве

Однако проблемы с оборудованием, такие как удаление HDMI-порта на поздних этапах производства, привели к задержкам и недовольству разработчиков, которые чаще давали устройству «сдержанный» отзыв.

Несмотря на первоначальное оживление вокруг Windows на базе Arm, решение Qualcomm об отмене и возврате средств подчеркивает неудачный запуск продукта. Компания заявила, что получившие комплект могут оставить его себе. Однако официальная поддержка продукта прекращена, и разработчикам придется искать альтернативы, такие как ноутбуки с тем же процессором Snapdragon X Elite, стоимость которых значительно выше и зачастую превышает $ 2,000 за аналогичные характеристики.