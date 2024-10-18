Qualcomm отменила тестовую версию Snapdragon X под Windows. Дело в качестве

Опубликовано 18 октября 2024, 10:441 мин.
Qualcomm отменила тестовую версию Snapdragon X под Windows. Дело в качествеИз-за несоответствия стандартам
Qualcomm объявила об отмене своего комплекта разработчиков Snapdragon X Elite для Windows, объяснив это тем, что продукт «всесторонне не соответствует нашим стандартам качества». Стоимость комплекта составляла $ 899, и он предназначался для того, чтобы дать разработчикам и тестировщикам процессоров Qualcomm доступ к экосистеме Copilot+ с поддержкой ИИ и улучшенной автономностью.
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Однако проблемы с оборудованием, такие как удаление HDMI-порта на поздних этапах производства, привели к задержкам и недовольству разработчиков, которые чаще давали устройству «сдержанный» отзыв.
Несмотря на первоначальное оживление вокруг Windows на базе Arm, решение Qualcomm об отмене и возврате средств подчеркивает неудачный запуск продукта. Компания заявила, что получившие комплект могут оставить его себе. Однако официальная поддержка продукта прекращена, и разработчикам придется искать альтернативы, такие как ноутбуки с тем же процессором Snapdragon X Elite, стоимость которых значительно выше и зачастую превышает $ 2,000 за аналогичные характеристики.