Опубликовано 03 июня 2026, 06:301 мин.
Qualcomm показала Dragonwing IQ10 — платформу-«мозг» человекоподобных роботовРанний доступ стартует в этом месяце
Qualcomm представила платформу Dragonwing IQ10 Robotics Reference Design. Это готовая основа для создания промышленных и человекоподобных роботов.
© Qualcomm
Мощность для встроенных ИИ — до 700 TOPS. Процессор имеет 18 ядер Qualcomm Oryon, нейроблоки (NPU) и графический чип. Поддержка датчиков — до 12 камер, лидары, глубины и движения. Все данные обрабатываются синхронно.
Поддержка промышленных протоколов связи (EtherCAT, CAN-FD, Ethernet до 10 Гбит/с, PCIe Gen5).
Работает платформа при температуре от -40 до +70 °C, защищён от перепадов напряжения. Корпус с активным охлаждением.
Память — 64 ГБ LPDDR5x, хранилище 512 ГБ UFS 4.0 + слот NVMe.
Беспроводная связь поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth, 5G.
Ранний доступ для заказчиков — с июня, глобальные продажи начнутся в сентябре.
Источник:fonearena
Автор:Максим Многословный