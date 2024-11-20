Qualcomm понадеялась на $12 миллиардов дохода к 2029 году

Qualcomm в последние годы диверсифицировала свое портфолио. В автомобильном секторе она заключила сделки с такими крупными компаниями, как General Motors, на поставку чипов для приборных панелей автомобилей и передовых систем помощи водителю (ADAS). Кроме того, компания сотрудничает с Microsoft и различными производителями ПК, чтобы бросить вызов Intel и AMD на рынке ноутбуков.

Qualcomm - мировой лидер в производстве полупроводникового и телекоммуникационного оборудования. Расположенная в Сан-Диего, штат Калифорния, компания наиболее известна своими процессорами для мобильных телефонов. Компания также лицензирует свои технологии 5G и другие беспроводные технологии производителям по всему миру.