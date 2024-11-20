Qualcomm понадеялась на $12 миллиардов дохода к 2029 году

Опубликовано 20 ноября 2024, 17:391 мин.
Qualcomm понадеялась на $12 миллиардов дохода к 2029 годуИ лишь с автомобильного и ПК бизнеса
Qualcomm прогнозирует значительное расширение своего бизнеса по производству чипов для автомобилей и ПК, ожидая к 2029 финансовому году выручку в размере 12 миллиардов долларов. На мероприятии для инвесторов в Нью-Йорке компания сообщила, что ожидает 8 миллиардов долларов дохода от продажи автомобильных чипов и 4 миллиарда долларов от продажи чипов для ПК.
Qualcomm в последние годы диверсифицировала свое портфолио. В автомобильном секторе она заключила сделки с такими крупными компаниями, как General Motors, на поставку чипов для приборных панелей автомобилей и передовых систем помощи водителю (ADAS). Кроме того, компания сотрудничает с Microsoft и различными производителями ПК, чтобы бросить вызов Intel и AMD на рынке ноутбуков.
Qualcomm - мировой лидер в производстве полупроводникового и телекоммуникационного оборудования. Расположенная в Сан-Диего, штат Калифорния, компания наиболее известна своими процессорами для мобильных телефонов. Компания также лицензирует свои технологии 5G и другие беспроводные технологии производителям по всему миру.