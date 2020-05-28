Qualcomm раскрыла платформу для будущих Wi-Fi роутеров Xiaomi и ASUS

В Qualcomm рассказали, что в последнее время из-за перехода на удалённую работу и самоизоляцию нагрузка на сети очень выросла. Решением проблемы стало открытие диапазона 6 ГГц, и Qualcomm использует именно его в новых четырёх платформах Networking Pro. В целом, технология Qualcomm Tri-Band Wi-Fi 6 позволяет одновременно работать в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц. А новейшая архитектура Qualcomm Max User Architecture обеспечивает подключение до 2000 клиентов одновременно.