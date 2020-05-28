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Компьютеры
Сегодня 19:00

Qualcomm раскрыла платформу для будущих Wi-Fi роутеров Xiaomi и ASUS

Они поступят в продажу уже в этом году
Сегодня Qualcomm раскрыла платформу для будущих Wi-Fi роутеров Xiaomi, ASUS и других производителей. Речь идёт о новой серии Networking Pro с технологией Qualcomm Tri-Band Wi-Fi 6.

В Qualcomm рассказали, что в последнее время из-за перехода на удалённую работу и самоизоляцию нагрузка на сети очень выросла. Решением проблемы стало открытие диапазона 6 ГГц, и Qualcomm использует именно его в новых четырёх платформах Networking Pro. В целом, технология Qualcomm Tri-Band Wi-Fi 6 позволяет одновременно работать в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц. А новейшая архитектура Qualcomm Max User Architecture обеспечивает подключение до 2000 клиентов одновременно.

Qualcomm

В домашних роутерах будет использоваться чипсет Networking Pro 610. Остальные предназначены для бизнеса и мероприятий. Пиковая скорость у первой платформы достигает 5,4 Гбит/сек.

Основные заявленные производители роутеров на новой платформе Qualcomm Networking Pro

Qualcomm

Qualcomm Networking Pro уже поставляются производителям. Это значит, что роутеры с ними будут доступны в 2020 году. Помимо ASUS и Xiaomi, аналогичные платформы будут использовать TP-Link, D-Link, Netgear, Linksys, Cisco, а также менее известные на телеком-рынке производители.

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