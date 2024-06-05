Qualcomm заявила о выходе флагманского чипа Snapdragon X Elite на ПК и моноблоках

Когда Qualcomm начала рекламировать Snapdragon X Elite, это по традиции воспринималось как премиальное решение для ноутбуков. Однако на выставке представитель компании подтвердил слухи, что флагманский чипсет, кроме ноутбуков, получат ПК, моноблоки, мини-ПК.

«Фишка» Snapdragon X Elite — не только поддержка ИИ, но и оптимизация производительности и снижение энергопотребления. В частности, поэтому Microsoft на днях заявила, что что видит Snapdragon X Elite в качестве основы своей серии устройств Copilot+ PC.

Когда именно чипсет попадёт на компьютеры и каких брендов, пока не раскрывается.