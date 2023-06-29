Работа или развлечения: как клиенты Apple используют свои компьютеры Mac

Работа или развлечения: как клиенты Apple используют свои компьютеры MacБизнес тоже не обделили стороной
Недавний отчет компании CIRP раскрывает особенности использования людьми компьютеров Mac в «личном, деловом и образовательном секторах». Исследование, после предыдущих выводов о том, что MacBook Air и Pro составляют 77% всех проданных компьютеров Mac, посвящено конкретным моделям, предпочитаемым пользователями в различных контекстах.
Фото: Ferra.ru
В сфере образования 85% респондентов используют MacBook Air или Pro, в то время как в личном пользовании доля настольных компьютеров Apple - 20% (11% используют iMac и 9% Mac Pro).
В сфере бизнеса 83% пользователей выбирают MacBook, в то время как 17% полагаются на настольные компьютеры Mac.
Интересно, что опрос не включил данные по Mac mini или Mac Studio, возможно, из-за низкого количества продаж (либо CIRP попались лишь те люди, которые их не купили). CIRP предполагает, что недавно выпущенный 15-дюймовый MacBook Air может еще больше увеличить использование ноутбуков в образовательных и деловых учреждениях.