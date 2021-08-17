Компьютеры
Сегодня в 19:01

Работник сервисного центра опубликовал инструкцию по "воскрешению" видеокарты после майнеров

В качестве примера он взял RTX3070
Ведущий канала VIK-on показал и рассказал, как можно восстановить видеокарту.
Работник сервисного центра опубликовал инструкцию по "воскрешению" видеокарты после майнеров

Проблема, с которой столкнулся владелец видеокарты, была такой: устройство подключалось и определялось системой, но не работало. Специалист сервисного центра решил проверить, возможно ли это исправить.

Работник сервисного центра опубликовал инструкцию по "воскрешению" видеокарты после майнеров

Он предположил, что иммерсионная жидкость может растворять термопасту в видеокарте. Терморезинки при вскрытии устройства тоже оказались не в лучшем состоянии.

Для восстановления работы первой видеокарты RTX3070 специалист сначала промыл её внутреннюю часть видеокарты, затем установил новый чип видеопамяти и всё аккуратно просушил. Для "воскрешения" второй пришлось проделать то же самое. Причём ошибки при тестировании у неё пропали только после замены чипа.