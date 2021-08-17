Работник сервисного центра опубликовал инструкцию по "воскрешению" видеокарты после майнеров

Для восстановления работы первой видеокарты RTX3070 специалист сначала промыл её внутреннюю часть видеокарты, затем установил новый чип видеопамяти и всё аккуратно просушил. Для "воскрешения" второй пришлось проделать то же самое. Причём ошибки при тестировании у неё пропали только после замены чипа.