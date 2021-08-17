Работник сервисного центра опубликовал инструкцию по "воскрешению" видеокарты после майнеров

Компьютеры
Сегодня в 19:01
Работник сервисного центра опубликовал инструкцию по "воскрешению" видеокарты после майнеровВ качестве примера он взял RTX3070
Ведущий канала VIK-on показал и рассказал, как можно восстановить видеокарту.
Проблема, с которой столкнулся владелец видеокарты, была такой: устройство подключалось и определялось системой, но не работало. Специалист сервисного центра решил проверить, возможно ли это исправить.
Он предположил, что иммерсионная жидкость может растворять термопасту в видеокарте. Терморезинки при вскрытии устройства тоже оказались не в лучшем состоянии.
Для восстановления работы первой видеокарты RTX3070 специалист сначала промыл её внутреннюю часть видеокарты, затем установил новый чип видеопамяти и всё аккуратно просушил. Для "воскрешения" второй пришлось проделать то же самое. Причём ошибки при тестировании у неё пропали только после замены чипа.