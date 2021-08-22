Работник сервисного центра рассказал о самых частых причинах брака ноутбуков ASUS, Lenovo, HP и др.

Специалист сервисного центра объяснил: в разных регионах определённые модели ноутбуков продаются лучше, чем другие. В России в целом и в центральной её части чаще всего покупают продукцию таких производителей, как MSI, ASUS, Dell, Lenovo.

В целом, подчеркнул эксперт, в большинстве случаев ноутбуки любых производителей выходят из строя по вине самого владельца. Чаще всего люди хотят что-то поменять в своём ПК, разбирают его и отсоединяют первым делом не аккумулятор, как и должно быть, а всё остальное. Или, например, повреждают "внутренности" ноутбука из-за того, что неаккуратно достают деталь. В итоге происходить короткое замыкание и ноутбук больше не работает.

Чаще всего к специалисту центра, по его словам, попадают ноутбуки MSI. Их специфика в том, что компоненты компьютера не меняются давно - примерно с 2013 года. А другие производители в последнее время добавляют в свои устройства всё более сложные (с множеством разных ограничений) и даже неремонтопригодные запчасти.