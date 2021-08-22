Работник сервисного центра рассказал о самых частых причинах брака ноутбуков ASUS, Lenovo, HP и др.Они примерно одинаковые у всех моделей
Специалист сервисного центра объяснил: в разных регионах определённые модели ноутбуков продаются лучше, чем другие. В России в целом и в центральной её части чаще всего покупают продукцию таких производителей, как MSI, ASUS, Dell, Lenovo.
В целом, подчеркнул эксперт, в большинстве случаев ноутбуки любых производителей выходят из строя по вине самого владельца. Чаще всего люди хотят что-то поменять в своём ПК, разбирают его и отсоединяют первым делом не аккумулятор, как и должно быть, а всё остальное. Или, например, повреждают "внутренности" ноутбука из-за того, что неаккуратно достают деталь. В итоге происходить короткое замыкание и ноутбук больше не работает.
Чаще всего к специалисту центра, по его словам, попадают ноутбуки MSI. Их специфика в том, что компоненты компьютера не меняются давно - примерно с 2013 года. А другие производители в последнее время добавляют в свои устройства всё более сложные (с множеством разных ограничений) и даже неремонтопригодные запчасти.
Касательно ремонта Lenovo мастер отметил, что главная сложность - в особенностях сборки моделей ноутбуков. Производитель под процессор, хаб, видеокарту заливает особую вязкую чёрную жидкость, которая затем застывает. И легко может случиться так, что видеокарту в какой-то момент у пользователя перестанет работать из-за того, что жидкость нагреется и какая-то деталь видеокарты в итоге отпадёт. Кроме того, при ремонте сотрудникам центра придётся снимать видеочип с видеопамятью вместе.
У ноутбуков ASUS проблема возникает с мультиконтроллером. Именно эти запчасти чаще всего ломаются.
В качестве же наиболее часто встречающейся проблемы, с которой обращаются в сервисный центр пользователи, специалист назвал неполадки в работе системы охлаждения. По какой-то причине производители не сосредотачивают на ней внимание.