Radeon RX 7600 8 ГБ сравнили со старой GTX 1080 Ti 11 ГБ в играх

Игра Horizon Forbidden West шла в 1080p со средней частотой кадров 70 к/с (RX 7600) и 59 к/с (GTX 1080 Ti), в 1440p — с 55 и 43 к/с соответственно.

Ghost of Tsushima тестировалась в 1080p со средней производительностью 72 к/с (RX 7600) и 57 к/с (GTX 1080 Ti), в разрешении 1440p — c 53 и 40 к/с соответственно.

The Last of Us запускалась в Full HD со средним FPS 51 к/с (7600) и 43 к/с (1080 Ti), в 2К — с 36 и 25 к/с соответственно.

Red Dead Redemption II шла в Full HD со средней производительностью в 1080p — на уровне 81 к/с (RX 7600) и 69 к/с (GTX 1080 Ti), в 1440p — 64 к/с и 53 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare II тестировалась в разрешении 1080p со средней частотой кадров 95 к/с (с RX 7600) и 70 к/с (GTX 1080 Ti), в разрешении 1440p — с 66 и 48 к/с соответственно.

Hitman III запускалась в 1080p со средним FPS 102 к/с и 85 к/с (с RX 7600 и GTX 1080 Ti соответственно), в 1440p — с 71 и 56 к/с соответственно.