Radiohead, ABBA и не только: более 13 тыс деятелей культуры выступили против ИИ

Инициатива, возглавляемая бывшим руководителем в области ИИ Эдом Ньютоном-Рексом, подчеркивает, что такие незарегистрированные практики представляют собой серьезную угрозу для средств к существованию творцов. В заявлении говорится: «несанкционированное использование творческих работ для обучения генеративного ИИ является значительной и несправедливой угрозой».

Это движение набирает обороты по мере обострения юридических споров: писатели Джон Гришам и Джордж Мартин подали в суд на OpenAI, в то время как крупные звукозаписывающие компании, включая Universal и Sony, подают иски против ИИ-генераторов музыки.