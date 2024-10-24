Radiohead, ABBA и не только: более 13 тыс деятелей культуры выступили против ИИ

Опубликовано 24 октября 2024, 02:151 мин.
Radiohead, ABBA и не только: более 13 тыс деятелей культуры выступили против ИИНесанкционированного использования их творчества
Коалиция из более чем 13 000 деятелей культуры, включая известных личностей, таких как Бьорн Ульвеус из ABBA, актриса Джулианна Мур и Том Йорк из Radiohead, объединилась, чтобы осудить несанкционированное использование их работ ИИ-компаниями для обучения моделей.
Инициатива, возглавляемая бывшим руководителем в области ИИ Эдом Ньютоном-Рексом, подчеркивает, что такие незарегистрированные практики представляют собой серьезную угрозу для средств к существованию творцов. В заявлении говорится: «несанкционированное использование творческих работ для обучения генеративного ИИ является значительной и несправедливой угрозой».
Это движение набирает обороты по мере обострения юридических споров: писатели Джон Гришам и Джордж Мартин подали в суд на OpenAI, в то время как крупные звукозаписывающие компании, включая Universal и Sony, подают иски против ИИ-генераторов музыки.