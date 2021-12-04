Раскрыт 24-ядерный процессор Intel 2022 года

Очередная утечка подтвердила то, что серия процессоров Intel 13-го поколения получит до восьми ядер с высокой производительностью и до 16 ядер с высокой энергоэффективностью. Это означает, что полное количество ядер увеличится с 16 до 24 для процессоров Intel следующего поколения.

В утечке засветился, скорее всего, инженерный образец. Это значит, что на данный момент процессор находится на очень ранней стадии тестирования и, вероятно, сильно ограничен по частотам.

Процессоры Intel Raptor Lake ожидаются в четвёртом квартале 2022 года. Они будут выполнены по 7-нм техпроцессу и будут поддерживать сокет LGA1700.