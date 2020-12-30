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Раскрыт компьютер-моноблок Huawei
Компания запатентовала устройство
В сети опубликовали патент Huawei, в котором описан настольный компьютер-моноблок (all-in-one PC). Не исключено, что компания в итоге представит такой на рынке.
Если быть точнее, Huawei подала четыре разных патентных заявки. То есть компания запатентовала четыре разных версии моноблока. Готовое устройство должно получиться с фокусом на использование для работы, в том числе для видеоконференций.
Различия между разными вариантами моноблока заключаются в том, как устроена подставка. Также в версиях устройства по-разному описаны вентиляционные отверстия для отвода тепла. Общее в моноблоках — очень тонкий корпус.
Конечно, пока это лишь патенты, и подтверждений тому, что Huawei будет продавать моноблок нет. Однако недавно компания представила настольный компьютер Huawei MateStation B515 для предприятий, поэтому не будет удивлением презентация all-in-one PC.
Huawei