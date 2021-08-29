Раскрыт минус установки Windows 11 на старые ПК

Компания дала некоторые разъяснения изданию PCWorld. Microsoft уточнила, что сказанное ранее остаётся верным. Если у вас есть компьютер с Windows 10 и вы хотите обновить его до Windows 11 с помощью Windows Media Creation Tool или скачав файл .ISO, вам будет разрешено это сделать.

Однако неподдерживаемые компьютеры под управлением Windows 11 не смогут получать обновления через Центр обновления Windows. Это распространяется и на обновления безопасности и драйверов.

Стоит понимать, что Microsoft, скорее всего, прекратит поддержку актуальной версии системы через один-два года.