Раскрыт минус установки Windows 11 на старые ПК

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Сегодня в 13:23
Раскрыт минус установки Windows 11 на старые ПКЭто можно делать, но не всё будет гладко
Недавно Microsoft заявила, что не будет запрещать устанавливать новую Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры со старыми процессорами. Однако ограничения для таких пользователей всё равно будут.
Компания дала некоторые разъяснения изданию PCWorld. Microsoft уточнила, что сказанное ранее остаётся верным. Если у вас есть компьютер с Windows 10 и вы хотите обновить его до Windows 11 с помощью Windows Media Creation Tool или скачав файл .ISO, вам будет разрешено это сделать.
Однако неподдерживаемые компьютеры под управлением Windows 11 не смогут получать обновления через Центр обновления Windows. Это распространяется и на обновления безопасности и драйверов.
Стоит понимать, что Microsoft, скорее всего, прекратит поддержку актуальной версии системы через один-два года.